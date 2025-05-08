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    Шунин: Были предложения от «Зенита» и «Локомотива», но я ни о чем не жалею

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    Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в разные периоды своей карьеры имел возможность перейти в «Локомотив» и «Зенит».

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Условия от Локомотива были раз в 10 лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? Было предложение от Зенита. Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чём не жалею», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

    Антон Шунин — воспитанник московского «Динамо», провёл за клуб более 350 матчей и долгое время был капитаном команды. Он также вызывался в сборную России, где провёл 14 встреч.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, продолжая борьбу за медали чемпионата.

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