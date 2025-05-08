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    Брызгалов: Мы просели в агрессии. Невозможно бороться за высокие места без страсти

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    Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал причины, по которым воронежский клуб опустился на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Сергей Брызгалов
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    Сергей Брызгалов

    «Мы сильно просели в агрессии. Это очевидно! Нам не хватает страсти, борьбы. Если посмотреть на таблицу, мы забили 12 мячей за весь чемпионат. Тяжело находиться выше борьбы за вылет с таким количеством голов», — цитирует Брызгалова «Чемпионат».

    Также защитник обратил внимание на спорные моменты с судейством, в частности, на эпизоды с VAR и ошибочные удаления в матчах против «Зенита» и «Оренбурга», которые, по его мнению, повлияли на результат и стоили команде очков.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    После 27 туров «Факел» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 16 очков при разнице мячей 12–39. Команда одержала 2 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений

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