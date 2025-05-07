Мареска: Нужно развивать в себе менталитет победителя

Наставник лондонского «Челси»поделился своим желанием одержать победу в Лиге конференций.

«Мы хотим, чтобы этот клуб выигрывал трофеи. Это важно лично для нас, но еще важнее для клуба и болельщиков. "Челси" может стать первым клубом, выигравшим все еврокубки, так что это было бы хорошо для клуба.

День за днем нужно развивать в себе менталитет победителя. Соревнование, в котором мы сейчас участвуем, — это Лига конференций, и мы должны постараться выиграть его. Надеюсь, в будущем мы сможем участвовать в других турнирах, но на данный момент реальность такова.

Когда ты участвуешь в соревновании или матче, где на тебя оказывается давление, и от тебя ждут победы, это отличается [от других игр]. Нужно выполнять свою работу, и самое главное — убедить игроков в том, что простых игр не бывает. Любая игра может быть сложной», — сказал Мареска.

Первый матч полуфинала ЛК «Челси» выиграл у шведского «Юргордена» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет 8 мая в 22:00 (мск).