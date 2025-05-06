Матч легенд футбола России и Таджикистана состоится 22 мая в Душанбе

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана (ФФТ), на 22 мая намечена товарищеская игра между легендами футбола Таджикистана и России.

Она будет приурочена к Всемирному дню футбола (25 мая) и пройдет на главной арена столицы страны Душанбе.

Афиша игры Федерация футбола Таджикистана

«В составе сборной легенд Таджикистана на поле выйдут прославленные футболисты Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков, Аслиддин Хабибуллоев, Рахматулло Фузайлов, Акмал Холматов, Рустам Ходжаев, Сухроб Хамидов, Тохир Муминов, Субхон Ходжамов, Хуршед Махмудов, Одил Иргашев и другие игроки, внесшие весомый вклад в развитие футбола страны.

За команду легенд России сыграют такие звезды, как Ринат Дасаев, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков, Эльдар Низамутдинов и другие ветераны футбола», — говорится в сообщении федерации.