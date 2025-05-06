CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
На первой строчке в нем находится мадридский «Реал» с оценочной стоимостью $ 6,7 млрд. Чистый доход королевского клуба составил $ 1,13 млрд.
Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» ($ 6 млрд). Замкнула тройку «Барселона» ($ 5,65 млрд).
Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии CNBC:
- «Реал» Мадрид (Испания) — $ 6,7 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — $ 6 млрд;
- «Барселона» (Испания) — $ 5,65 млрд;
- «Ливерпуль» (Англия) — $ 5,4 млрд;
- «Манчестер Сити» (Англия) — $ 5,2 млрд;
- «Бавария» (Германия) — $ 5,1 млрд;
- «ПСЖ» (Франция) — $ 4,55 млрд;
- «Арсенал» (Англия) — $ 4 млрд;
- «Тоттенхэм» (Англия) — $ 3,55 млрд;
- «Челси» (Англия) — $ 3,5 млрд.