CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира

Авторитетное издание CNBC составило рейтинг самых дорогих клубов мира в 2025 году.

На первой строчке в нем находится мадридский «Реал» с оценочной стоимостью $ 6,7 млрд. Чистый доход королевского клуба составил $ 1,13 млрд.

Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» ($ 6 млрд). Замкнула тройку «Барселона» ($ 5,65 млрд).