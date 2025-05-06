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    CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира

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    Авторитетное издание CNBC составило рейтинг самых дорогих клубов мира в 2025 году.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    На первой строчке в нем находится мадридский «Реал» с оценочной стоимостью $ 6,7 млрд. Чистый доход королевского клуба составил $ 1,13 млрд.

    Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» ($ 6 млрд). Замкнула тройку «Барселона» ($ 5,65 млрд).

    Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии CNBC:
    • «Реал» Мадрид (Испания) — $ 6,7 млрд;
    • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — $ 6 млрд;
    • «Барселона» (Испания) — $ 5,65 млрд;
    • «Ливерпуль» (Англия) — $ 5,4 млрд;
    • «Манчестер Сити» (Англия) — $ 5,2 млрд;
    • «Бавария» (Германия) — $ 5,1 млрд;
    • «ПСЖ» (Франция) — $ 4,55 млрд;
    • «Арсенал» (Англия) — $ 4 млрд;
    • «Тоттенхэм» (Англия) — $ 3,55 млрд;
    • «Челси» (Англия) — $ 3,5 млрд.

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