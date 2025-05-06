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    Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона» 4:3 (д.в). Онлайн, прямая трансляция
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    Глушаков: «Краснодар» объективно больше заслуживает чемпионство

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    Экс-защитник сборной России Денис Глушаков высказался о «Краснодаре», который может стать чемпионом РПЛ.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «В принципе, у "Краснодара" сейчас будут тяжелые матчи, с тем же "Динамо" в последнем туре. Но я думаю, что они все же должны выиграть чемпионство и не дотянуть до последнего матча, не повторив историю, которая была в прошлом сезоне.

    "Краснодар" объективно больше заслуживает чемпионство, так как на всей дистанции прошел ровно», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

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  • Вчера

    • После 27-го тура РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе, отставая от «Зенита».

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