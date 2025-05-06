Глушаков: «Краснодар» объективно больше заслуживает чемпионство

Экс-защитник сборной Россиивысказался о, который может стать чемпионом РПЛ.

«В принципе, у "Краснодара" сейчас будут тяжелые матчи, с тем же "Динамо" в последнем туре. Но я думаю, что они все же должны выиграть чемпионство и не дотянуть до последнего матча, не повторив историю, которая была в прошлом сезоне.

"Краснодар" объективно больше заслуживает чемпионство, так как на всей дистанции прошел ровно», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

После 27-го тура РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе, отставая от «Зенита».