4 маяприметв матче 32-го тура чемпионата Франции. Начало игры в 21:45 мск.

Предстоящая встреча команд — это битва за место в зоне Лиги чемпионов. «Лилль» находится в более рискованной позиции и в случае неудачи может покинуть зону еврокубков.

В очной серии «доги» имеют преимущество над «Марселем». Они не проигрывают им уже 5 поединков, в двух из которых была зафиксирована победа.

Перед матчем «Лилль» имеет серию из трех побед, «Марсель» выиграл два раза подряд. Нас ждет принципиальное противостояние мотивированных соперников.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры выставили такие коэффициенты: 2.29 на победу «Лилля», 3.40 на ничью, 3.10 на победу «Марселя».

Эксперты LiveSport.Ru предсказали очень сложный матч для «Марселя». Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

ИИ проанализировал статистику и пришел к выводу, что матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.