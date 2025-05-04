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    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лилль» — «Марсель»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    4 мая «Лилль» примет «Марсель» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Начало игры в 21:45 мск.

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    Предстоящая встреча команд — это битва за место в зоне Лиги чемпионов. «Лилль» находится в более рискованной позиции и в случае неудачи может покинуть зону еврокубков.

    В очной серии «доги» имеют преимущество над «Марселем». Они не проигрывают им уже 5 поединков, в двух из которых была зафиксирована победа.

    Перед матчем «Лилль» имеет серию из трех побед, «Марсель» выиграл два раза подряд. Нас ждет принципиальное противостояние мотивированных соперников.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры выставили такие коэффициенты: 2.29 на победу «Лилля», 3.40 на ничью, 3.10 на победу «Марселя».

    • Эксперты LiveSport.Ru предсказали очень сложный матч для «Марселя». Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

    • ИИ проанализировал статистику и пришел к выводу, что матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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