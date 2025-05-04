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    «Монако» победил в гостях «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» — «Монако»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Монако» в гостевой встрече 32-го тура Лиги 1 оказался сильнее «Сент-Этьена» — 3:1.

    Фоларин Балогун
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    Фоларин Балогун

    Гости уже на 2-й минуте открыли счет благодаря точному удару Магнеса Аклиуша. «Сент-Этьен» сравнял на 65-й минуте благодаря Зурико Давиташвили, но уже спустя три минуты Али Мусрати вывел монегасков вновь вперед.

    Окончательный счет в матче установил точный удар Фоларина Балогуна на 78-й минуте встречи.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Сент-Этьен — Монако 1:3
    Голы: 0:1 Магнес Аклиуше (2'), 1:1 Зурико Давиташвили (65'), 1:2 Moatasem Al Musrati (68'), 1:3 Фоларин Балогун (78') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа (Иванн Макон, 90'), Максим Бернауэр, Микаэль Наде, Лео Петро, Пьер Эква, Эмен Муэффек (Луи Мутон, 71'), Флорьян Тардье (Ибраима Сиссоко, 90'), Зурико Давиташвили, Ирвин Кардона (Бен Олд, 71'), Djylian N'Guessan (Ибраима Ваджи, 46') Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Кристиан Мависса, Уилфрид Синго, Джордан Тезе (Вандерсон, 63'), Денис Закария, Сунгуту Магасса (Moatasem Al Musrati, 63'), Магнес Аклиуше (Крепин Дьятта, 82'), Мика Биерет (Брил Эмболо, 14'), Фоларин Балогун, Такуми Минамино

    «Монако» поднимается на 3-е место в Лиге 1 с 58 очками. «Сент-Этьен» (27) — семнадцатый.

    Календарь и таблица Лиги 1

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