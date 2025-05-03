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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    «Сент-Этьен» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Сент-Этьен» и «Монако» встретятся «Жоффруа Гишар» в матче 32-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится 3 мая в 22:05 мск.

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    Команды находятся в разных позициях. Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки. Шансы хорошие, но игровая форма оставляет желать лучшего. У них только одна победа в 5 турах.

    «Монако» пытается получить путевку в еврокубки. При этом «монегаски» претендуют сразу на три турнира — Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. В последних двух турах они играли вничью, из-за чего потеряли несколько позиций в таблице.

    Прогнозы и ставки

    Что предлагают аналитики и букмекеры:

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз от экспертов. Они считают, что хозяева навяжут «Монако» борьбу.

    • Букмекеры представили такие коэффициенты: «Монако» является фаворитом за 1.42, «Сент-Этьен» — андердог за 6.20, на ничью можно поставить за 5.40.

    • Искусственный интеллект и вовсе предложил поставить на победу «Сент-Этьена» при счете 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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