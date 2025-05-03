Команды находятся в разных позициях. Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки. Шансы хорошие, но игровая форма оставляет желать лучшего. У них только одна победа в 5 турах.
«Монако» пытается получить путевку в еврокубки. При этом «монегаски» претендуют сразу на три турнира — Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. В последних двух турах они играли вничью, из-за чего потеряли несколько позиций в таблице.
Прогнозы и ставки
Что предлагают аналитики и букмекеры:
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз от экспертов. Они считают, что хозяева навяжут «Монако» борьбу.
- Букмекеры представили такие коэффициенты: «Монако» является фаворитом за 1.42, «Сент-Этьен» — андердог за 6.20, на ничью можно поставить за 5.40.
- Искусственный интеллект и вовсе предложил поставить на победу «Сент-Этьена» при счете 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
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