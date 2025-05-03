Компани: Мы хорошо отреагировали на первый тайм, мы не испугались

Главный тренервысказался о матче против(3:3).

«Первый тайм получился неидеальным, но нельзя ожидать совершенства, когда стольких игроков не хватает, мы не наивны.

Во втором тайме мы сыграли почти идеально, это был один из лучших моментов сезона. Конечно, упустить победу на последней минуте — это не то, чего мы хотели. Но порой лучше потерпеть неудачу и затем отреагировать. Мы хорошо отреагировали на первый тайм, мы не испугались. И это вселяет надежду», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 74 очка за 2 тура до финиша и продолжает лидировать в Бундеслиге.