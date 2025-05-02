Матч 32-го тура немецкой Бундеслигисостоится 2 мая в 21:30 мск на «Войт-Арене».

За 3 тура до конца сезона обе команды имеют теоретические шансы на спасение. При этом «Хайденхайм» сейчас находится в зоне стыковых матчей, а «Бохум» — в конце списка.

В первом круге «Бохум» выиграл 2:0. Очередной успех позволит команде сократить разрыв с зоной плей-офф. Интересно, что до этого «несгибаемые» не проиграли ни в одном из трех поединков на «Войт-Арене».

Прогнозы и ставки

Для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предсказали победителя поединка. О нем можно узнать в прогнозе.

предсказали победителя поединка. О нем можно узнать в прогнозе. Букмекеры считают «Хайденхайм» фаворитом — 2.33 и 3.05 соответственно.

Искусственный интеллект уверен, что команды голов не забьют.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.