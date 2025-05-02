За 3 тура до конца сезона обе команды имеют теоретические шансы на спасение. При этом «Хайденхайм» сейчас находится в зоне стыковых матчей, а «Бохум» — в конце списка.
В первом круге «Бохум» выиграл 2:0. Очередной успех позволит команде сократить разрыв с зоной плей-офф. Интересно, что до этого «несгибаемые» не проиграли ни в одном из трех поединков на «Войт-Арене».
Прогнозы и ставки
Для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предсказали победителя поединка. О нем можно узнать в прогнозе.
- Букмекеры считают «Хайденхайм» фаворитом — 2.33 и 3.05 соответственно.
- Искусственный интеллект уверен, что команды голов не забьют.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run.
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