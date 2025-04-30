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    Рафинья«Барселона» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
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    Альба — о победе «Ростова»: Действия игроков заслуживают уважения

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    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уверенной победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов над «Локомотивом» (2:0).

    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
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    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»

    «Уже думал, как готовиться к дальнейшим матчам Кубка? Мы думаем об игре с "Химками", которая будет в воскресенье, и больше ни о чем.

    Какой тактики сегодня придерживались? Сегодня нам стоит говорить не о тактике, а об игроках и их борьбе. Действия игроков заслуживают уважения. Мы экспериментировали с разными тактиками, но и фокусировались на игре соперника и здоровье своих игроков», — передает слова Альбы «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Ростов» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Спартака».

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