Альба — о победе «Ростова»: Действия игроков заслуживают уважения

Главный тренервысказался об уверенной победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов над(2:0).

«Уже думал, как готовиться к дальнейшим матчам Кубка? Мы думаем об игре с "Химками", которая будет в воскресенье, и больше ни о чем.

Какой тактики сегодня придерживались? Сегодня нам стоит говорить не о тактике, а об игроках и их борьбе. Действия игроков заслуживают уважения. Мы экспериментировали с разными тактиками, но и фокусировались на игре соперника и здоровье своих игроков», — передает слова Альбы «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Спартака».