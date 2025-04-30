«Ростов» всухую обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка России Пути регионов

Максим Осипенко — игрок «Ростова» Фото: globallookpress.com
В составе гостей голы записали на свой счет Максим Осипенко на 28-й минуте с пенальти и Егор Голенков на 87-й минуте.
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Локомотив — Ростов 0:2
Голы: 0:1 Максим Осипенко (пенальти) (27'), 0:2 (50'), 0:2 Егор Голенков (87') Локомотив: Антон Митрюшкин, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо
После этого матча «Ростов» пробился в финал Кубка России Пути регионов, где встретится со «Спартаком».