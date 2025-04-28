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    Карпин: После ухода из «Ростова» появилось больше свободного времени на хобби

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    Наставник сборной России Валерий Карпин отметил, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра. Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодежным футболом — чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку "Ростова". Это время плюс-минус свободное.

    Как провожу выходные? Езжу на игры РПЛ. И в падел чаще стал играть — появилось больше свободного времени», — сказал Карпин Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Ростов» возглавляет 43-летний испанский специалист Джонатан Альба.

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