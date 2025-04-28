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    Игнатьев высказался о возможной товарищеской встрече сборной России против Камеруна

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о предложении Камеруна сыграть товарищеский матч.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Это будет совершенно другой уровень по сравнению с нынешними соперниками сборной РФ? Конечно, это, по-моему, одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли. Это будет интересно определиться, кто есть кто, с позиции нашего существования, нашей сборной. Так что я думаю, что наши с удовольствием примут это предложение.

    Нынешние игры сборной России не дают полноты картины? Конечно, пока она такая....ее можно рассматривать с позиции нашей игры, не противостояния, а то, что мы представляем на ее фоне.

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    • Команды, которые играют со слабыми, могут определить их возможности, что они делают, что правильно и что неправильно. А здесь уже можно будет говорить общую картину против команды, которую мы победили с минимальным счетом. Поэтому надо ждать с нетерпением, если все это будет принято. Будет и повышенный интерес со стороны болельщиков, он будет проявляться в несколько ином плане», — сказал Игнатьев «ВсеПроСпорт».

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