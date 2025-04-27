Пятибратов: Очень хороший первый тайм в исполнении «Факела», но это глупейшее удаление...

Бывший главный тренервысказался о поражении воронежцев в матче 26-го тура РПЛ против(1:2).

«У меня порыв эмоций. Очень хороший первый тайм в исполнении "Факела": гол, моменты, угловые. Но это глупейшее удаление… Не знаю, как игроку РПЛ можно удалиться в такой ситуации. Не знаю, как надо их тренировать, чтобы такого не было. То, что было нажито непосильным трудом в первом тайме, растаяло.

Были моменты у "Факела", первый тайм был реально хорошим. Я предполагал, что "Факел" не проиграет, но даже в самом страшном сне не мог представить, что произойдёт такое. Я очень расстроен. И, к сожалению, гол "Факела" — это уже событие. Видно, как радовался Володя Ильин», — сказал Пятибратов Чемпионату.

После этого матча «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.