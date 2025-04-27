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    Дубль Безрукова обеспечил «Рубину» победу над «Факелом»

    «Рубин» — «Факел»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Рубин» обыграл «Факел» (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Руслан Безруков — полузащитник «Рубина»
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    Руслан Безруков — полузащитник «Рубина»

    В составе казанской команды дублем отметился полузащитник Руслан Безруков, который забил свои голы на 56-й и 89-й минутах встречи.

    Единственный гол у «Факела» записал на свой счет Андрей Ивлев на 22-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Факел 2:1
    Голы: 0:1 Ивлев Андрей (22'), 1:1 Руслан Безруков (56'), 2:1 Руслан Безруков (89') Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Илья Рожков (Руслан Безруков, '), Егор Тесленко, Дмитрий Кабутов, Олег Иванов, Велдин Ходжа (Марат Апшацев, 79'), Дардан Шабанхаджай, Дмитрий Васильев (Угочукву Иву, 41'), Валентин Вада (Касра Тахери, 79') Факел: Виталий Гудиев, Максим Дзиов (Альберт Габараев, '), Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мохамед Браими (Райан Сенхаджи, 65'), Ираклий Квеквескири, Ивлев Андрей, Никита Моцпан, Алексей Каштанов (Белайди Пуси, 65'), Владимир Ильин Предупреждение: Дардан Шабанхаджай (26')

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).

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