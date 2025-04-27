Индзаги: Эти три поражения подряд причинили нам боль, но команда отдала все силы

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Таков футбол. Эти три поражения подряд причинили нам боль, но команда отдала все силы. Сегодня нам не хватало свежести, особенно в первом тайме, но футболисты пытались компенсировать это самоотдачей.

Домашнее поражение — это для нас тяжело, и тот факт, что фанаты поддерживали нас, многое значит. Мои игроки всегда вкладывают свою душу в игру, и я всегда буду им за это благодарен.

Конечно, мы не привыкли проигрывать трижды подряд. Тяжелая неделя, по ходу которой были и проблемы с вбрасываниями, и пенальти, и потери в составе.

Мы видели игру "Барселоны" прошлым вечером. Мы и так знали, насколько она сильна, но отправляемся к ней без страха и с чувством уважения.

Павар получил растяжение связок левого голеностопа, посмотрим в ближайшие дни, как он. Это еще один эпизод, в котором нам не повезло и который нам не нужен.

"Рома" играла хорошо, мы заслуживали большего и создали много моментов, которыми просто не сумели воспользоваться из-за нехватки свежести», — цитирует Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А с 60-ю очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции (71 балл).