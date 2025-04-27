18:30Ливерпуль — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Акрон» сыграл вничью с «Химками», Дзюба забил гол

    «Химки» — «Акрон»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Акрон
    «Химки» и «Акрон» поделили очки (2:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    В составе гостей голы записали на свой счет Артем Дзюба на 12-й минуте и Родригу Эшковал на 67-й минуте.

    На 24-й минуте встречи защитник «Акрона» Константин Савичев забил гол в свои ворота. Второй гол «Химки» забили на 29-й минуте, отличился Лукас Вера с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Акрон 2:2
    Голы: 0:1 Артём Дзюба (12'), 1:1 Константин Савичев (24'), 2:1 Лукас Вера (пенальти) (29'), 2:2 Родриго Эсковаль (67') Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Александр Филин, Георгий Джикия, Ориньо, Роберт Мехия, Алекс Корредера (Бутта Магомедов, 79'), Зелимхан Бакаев (Резиуан Мирзов, 61'), Лукас Вера (Александр Руденко, 89'), Илья Берковский (Петар Голубович, 79'), Антон Заболотный Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев (Йонуц Неделчару, 46'), Ифет Джаковац, Алекса Джурашович, Стефан Лонча (Кирилл Данилин, 63'), Солтмурад Бакаев (Владимир Хубулов, 62'), Константин Савичев, Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков (Boldyrev M., 46')

    После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» обеспечить себе чемпионство в этом матче?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Факел» набрать драгоценные очки?!
  • «Рубин» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рубин — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры