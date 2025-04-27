«Акрон» сыграл вничью с «Химками», Дзюба забил гол

поделили очки (2:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Артем Дзюба на 12-й минуте и Родригу Эшковал на 67-й минуте.

На 24-й минуте встречи защитник «Акрона» Константин Савичев забил гол в свои ворота. Второй гол «Химки» забили на 29-й минуте, отличился Лукас Вера с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Акрон 2:2 Голы: 0:1 Артём Дзюба (12'), 1:1 Константин Савичев (24'), 2:1 Лукас Вера (пенальти) (29'), 2:2 Родриго Эсковаль (67') Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Александр Филин, Георгий Джикия, Ориньо, Роберт Мехия, Алекс Корредера (Бутта Магомедов, 79'), Зелимхан Бакаев (Резиуан Мирзов, 61'), Лукас Вера (Александр Руденко, 89'), Илья Берковский (Петар Голубович, 79'), Антон Заболотный Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев (Йонуц Неделчару, 46'), Ифет Джаковац, Алекса Джурашович, Стефан Лонча (Кирилл Данилин, 63'), Солтмурад Бакаев (Владимир Хубулов, 62'), Константин Савичев, Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков (Boldyrev M., 46')

После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).