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    «Юнайтед» спасся в добавленное время: Хёйлунн не дал «Борнмуту» взять три очка

    Но всё внимание команды Аморима уже направлено на Лигу Европы

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    Борнмут — Манчестер Юнайтед
    На стадионе «Виталити» «Манчестер Юнайтед» вновь избежал поражения в самом конце, сыграв 1:1 с «Борнмутом», который большую часть матча контролировал игру, а затем остался вдесятером. Гол Расмуса Хёйлунна в компенсированное время лишь частично скрасил ещё один серый день в Премьер-лиге для команды Рубена Аморима.
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Энтойн Семеньо (23'), 1:1 Расмус Хёйлунн (90 + 6') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит, Илья Забарный, Милош Керкез, Алекс Скотт (Льюис Кук, 72'), Тайлер Адамс, Данго Уаттара (Дэниэл Джеббисон, 90'), Дин Хейзен, Энтойн Семеньо (Маркос Сенеси, 85'), Джастин Клюйверт (Маркус Таверньер, 72'), Эванилсон Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу (Кристиан Эриксен, 90'), Нуссайр Мазрауи (Chido Obi, 76'), Люк Шоу, Гарри Магуайр (Виктор Линделёф, 66'), Лени Йоро, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Кобби Майну (Мэйсон Маунт, 65'), Каземиро (Мануэль Угарте, 65'), Расмус Хёйлунн Предупреждения: Тайлер Адамс (21'), Патрик Доргу (57'), Дин Хейзен (63'), Джастин Клюйверт (65'), Адам Смит (72'), Люк Шоу (79') Удаление: Эванилсон (70')

    Проблемы «Юнайтед» проявились уже в дебюте встречи. Хозяева с первых минут навязали давление, и команда Аморима попросту не успевала включиться в игру. Через несколько минут после опасного момента у Алехандро Гарначо, который пробил рядом со штангой, «Борнмут» открыл счёт.

    Сценарий для «Юнайтед» оказался до боли знакомым: потеря мяча после своего же стандарта, ошибка Патрика Доргу, и Антуан Семеньо с передачи Эванилсона не оставил шансов Андре Онане.

    Борнмут — Манчестер Юнайтед
    globallookpress.com

    Без огня, без идей

    Пропустив, «Юнайтед» не сумел перестроиться. «Борнмут» действовал собранно, без суеты, ловко используя слабые места соперника на флангах. Каземиро выглядел уставшим и перегруженным в борьбе с молодыми хавбеками хозяев, а фланговые защитники практически не помогала центральной тройке.

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    Хозяева могли удвоить преимущество: Семеньо бил рядом со штангой, Дэнго Уаттара потряс каркас ворот коварным ударом со штрафного, а Эванилсон был в нескольких сантиметрах от гола после прострела.

    Борнмут — Манчестер Юнайтед
    globallookpress.com

    Красная карточка и спасение на последних секундах

    Поворотным моментом стало удаление Эванилсона на 68-й минуте: форвард оступился и грубо въехал в Мазрауи. VAR без колебаний повысил наказание с жёлтой до красной. С этого момента начался финальный штурм «Юнайтед».

    Борнмут — Манчестер Юнайтед
    globallookpress.com

    Было видно, что даже в большинстве команда испытывает трудности: удары Бруну Фернандеша и Мейсона Маунта были либо неточными, либо блокировались защитниками. Но уже на 9-й добавленной минуте Рамус Хёйлунн, как настоящий хищник в штрафной, подкараулил рикошет и отправил мяч в сетку.

    Борнмут — Манчестер Юнайтед
    globallookpress.com

    Ничья с привкусом разочарования

    Гол Хёйлунна стал своего рода моральной передышкой для «Юнайтед» накануне полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком», но, по сути, не скрыл общей проблемы — это была уже пятая подряд игра без побед в чемпионате.

    «Борнмут» же может чувствовать себя обманутым: команда Андони Ираолы провела мощный матч, доминировала в большинстве эпизодов и теперь всерьёз может рассчитывать на борьбу за еврокубки.

    Календарь и таблица АПЛ

    Для «Юнайтед» этот результат — не спасение от очередного поражения, а скорее отсрочка окончательного провала в национальном первенстве.

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