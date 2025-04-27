«Юнайтед» спасся в добавленное время: Хёйлунн не дал «Борнмуту» взять три очка

Проблемы «Юнайтед» проявились уже в дебюте встречи. Хозяева с первых минут навязали давление, и команда Аморима попросту не успевала включиться в игру. Через несколько минут после опасного момента у Алехандро Гарначо, который пробил рядом со штангой, «Борнмут» открыл счёт.
Сценарий для «Юнайтед» оказался до боли знакомым: потеря мяча после своего же стандарта, ошибка Патрика Доргу, и Антуан Семеньо с передачи Эванилсона не оставил шансов Андре Онане.
Без огня, без идей
Пропустив, «Юнайтед» не сумел перестроиться. «Борнмут» действовал собранно, без суеты, ловко используя слабые места соперника на флангах. Каземиро выглядел уставшим и перегруженным в борьбе с молодыми хавбеками хозяев, а фланговые защитники практически не помогала центральной тройке.
Хозяева могли удвоить преимущество: Семеньо бил рядом со штангой, Дэнго Уаттара потряс каркас ворот коварным ударом со штрафного, а Эванилсон был в нескольких сантиметрах от гола после прострела.
Красная карточка и спасение на последних секундах
Поворотным моментом стало удаление Эванилсона на 68-й минуте: форвард оступился и грубо въехал в Мазрауи. VAR без колебаний повысил наказание с жёлтой до красной. С этого момента начался финальный штурм «Юнайтед».
Было видно, что даже в большинстве команда испытывает трудности: удары Бруну Фернандеша и Мейсона Маунта были либо неточными, либо блокировались защитниками. Но уже на 9-й добавленной минуте Рамус Хёйлунн, как настоящий хищник в штрафной, подкараулил рикошет и отправил мяч в сетку.
Ничья с привкусом разочарования
Гол Хёйлунна стал своего рода моральной передышкой для «Юнайтед» накануне полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком», но, по сути, не скрыл общей проблемы — это была уже пятая подряд игра без побед в чемпионате.
«Борнмут» же может чувствовать себя обманутым: команда Андони Ираолы провела мощный матч, доминировала в большинстве эпизодов и теперь всерьёз может рассчитывать на борьбу за еврокубки.
Для «Юнайтед» этот результат — не спасение от очередного поражения, а скорее отсрочка окончательного провала в национальном первенстве.