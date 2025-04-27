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    Адиев — о матче с «Акроном»: Нам три очка были нужнее ничьей

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    Главный тренер «Химок» Магомед Адиев высказался о ничейном результате своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

    Магомед Адиев — главный тренер «Химок»
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    Магомед Адиев — главный тренер «Химок»

    «Как оцените итоги матча с "Акроном"? Могли и выиграть. Конечно, нам три очка были нужнее ничьей. К сожалению, не получилось добыть победу, поэтому мы расстроены.

    Какой нашли команду, когда пришли? Понятно, что есть проблемы. О них все знают, и они мешали нашей подготовке к "Зениту". Я благодарен ребятам, что они сейчас отбросили все это. Идет концовка чемпионата, и они очень профессионально отнеслись к своей работе», — цитирует Адиева издание «Евро-Футбол.Ру».

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    • После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

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