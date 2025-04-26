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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    Ньямси высказался о ничейном результате «Локомотива» в матче против «Ростова»

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    Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    Жерзино Ньямси — защитник «Локомотива»
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    Жерзино Ньямси — защитник «Локомотива»

    «Я согласен, что в первом тайме многое не получалось. Ощущение, что мы были недостаточно раскрепощены. Проблем с мотивацией не было, но действительно ничего не шло. К счастью, смогли собраться после перерыва. Смогли сравнять, могли победить.

    Что должен сделать "Локомотив", чтобы вторую половину можно было признать не провальной? Нам надо просто двигаться от игры к игре, отдавать всех себя, чтобы после завершения сезона было не стыдно», — передает слова Ньямси «Матч ТВ».

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