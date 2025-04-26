Ньямси высказался о ничейном результате «Локомотива» в матче против «Ростова»

Защитникпрокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура РПЛ против(1:1).

«Я согласен, что в первом тайме многое не получалось. Ощущение, что мы были недостаточно раскрепощены. Проблем с мотивацией не было, но действительно ничего не шло. К счастью, смогли собраться после перерыва. Смогли сравнять, могли победить.

Что должен сделать "Локомотив", чтобы вторую половину можно было признать не провальной? Нам надо просто двигаться от игры к игре, отдавать всех себя, чтобы после завершения сезона было не стыдно», — передает слова Ньямси «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе.