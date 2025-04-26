«Лион» разгромил «Ренн», Микаутадзе забил гол

одержал уверенную победу над(4:1) в матче 31-го тура французской Лиги 1.

У хозяев голы записали на свой счет Малик Фофана на 8-й минуте, Корентин Толиссо на 25-й минуте, Александр Ляказетт на 39-й минуте и Жорж Микаутадзе на 77-й минуте.

Единственный гол у «Ренна» забил Мохамед Кадер Мейте на 51-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Ренн 4:1 Голы: 1:0 Малик Мартен Фофана (8'), 2:0 Корентин Толиссо (25'), 3:0 Александр Ляказетт (39'), 3:1 Мохамед Кадер Мейте (51'), 4:1 Жорж Микаутадзе (77') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Неманья Матич (Жордан Верету, 76'), Корентин Толиссо (Таннер Тессманн, 66'), Тьяго Альмада, Райан Шерки (Саэль Кумбеди, 86'), Малик Мартен Фофана (Абнер Винисиус, 86'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 76') Ренн: Брис Самба, Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон (Андрес Гомес, 75'), Лилиан Брассье, Антони Руо, Жереми Жаке, Секо Фофана (Казим Олаигбе, 76'), Джауи Сиссе (Исмаэль Коне, 86'), Азор Матусива, Муса Аль-Тамари (Людовик Блас, 46'), Арно Калимуэндо (Мохамед Кадер Мейте, 46')

После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. «Ренн» — на 10-й позиции с 38-ю баллами.