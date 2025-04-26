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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лион» разгромил «Ренн», Микаутадзе забил гол

    «Лион» — «Ренн»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Лион» одержал уверенную победу над «Ренном» (4:1) в матче 31-го тура французской Лиги 1.

    Жорж Микаутадзе — игрок «Лиона»
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    Жорж Микаутадзе — игрок «Лиона»

    У хозяев голы записали на свой счет Малик Фофана на 8-й минуте, Корентин Толиссо на 25-й минуте, Александр Ляказетт на 39-й минуте и Жорж Микаутадзе на 77-й минуте.

    Единственный гол у «Ренна» забил Мохамед Кадер Мейте на 51-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Ренн 4:1
    Голы: 1:0 Малик Мартен Фофана (8'), 2:0 Корентин Толиссо (25'), 3:0 Александр Ляказетт (39'), 3:1 Мохамед Кадер Мейте (51'), 4:1 Жорж Микаутадзе (77') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Неманья Матич (Жордан Верету, 76'), Корентин Толиссо (Таннер Тессманн, 66'), Тьяго Альмада, Райан Шерки (Саэль Кумбеди, 86'), Малик Мартен Фофана (Абнер Винисиус, 86'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 76') Ренн: Брис Самба, Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон (Андрес Гомес, 75'), Лилиан Брассье, Антони Руо, Жереми Жаке, Секо Фофана (Казим Олаигбе, 76'), Джауи Сиссе (Исмаэль Коне, 86'), Азор Матусива, Муса Аль-Тамари (Людовик Блас, 46'), Арно Калимуэндо (Мохамед Кадер Мейте, 46')

    После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. «Ренн» — на 10-й позиции с 38-ю баллами.

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