Гвардиола рассказал, чего не хватило «Манчестер Сити» в этом сезоне

Главный тренерподелился мыслями о том, что не хватало его команде на протяжении текущего сезона.

«Нам нужно восстановить дух. Когда мы праздновали забитые голы в этом сезоне, то не праздновали так, как делали это раньше. Когда мы открывали счет в октябре, ноябре, декабре, январе, мы праздновали голы с неправильным языком тела.

Это глупая деталь, но она многое говорит о страсти, которая была у нас все время и которой не было в этом сезоне. Но у нас было 12-13 травмированных игроков, и мы не могли восстановиться. У нас не было того темпа и энергии, которые были необходимы.

Следующий сезон будет лучше. Я думаю, что все усвоили урок. Мы будем играть в Премьер-лиге немного лучше, чем в этом сезоне. Но победа в Кубке Англии не даст уверенности в том, что мы станем прежними. Да, мы будем счастливы, потому что соревнуемся ради побед, но это ничего не изменит. Мы должны вернуть тот дух, который был у нас почти все девять лет», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне потерял шансы выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, но команда Пепа Гвардиолы может зацепиться за Кубок Англии. Для этого «горожанам» надо обыграть в полуфинале «Ноттингем Форест», матч между командами состоится 27 апреля.