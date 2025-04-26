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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    «Брайтон» — «Вест Хэм»: стартовые составы на матч Английской премьер-лиги

    «Брайтон» — «Вест Хэм»: стартовые составы, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч 34-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Вест Хэмом».

    Дэнни Уэлбек
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    Дэнни Уэлбек

    «Брайтон»: Барт Вербрюгген, Соломон Марч, Льюис Данк, Карлос Балеба, Первис Эступиньян, Джек Хиншелвуд, Ясин Аяри, Матс Виффер, Мэттью О'Райли, Симон Адингра, Данни Уэлбек.

    «Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Уан-Биссака, Константинос Мавропанос, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Палмиери Эмерсон, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Мохаммед Кудус.

    Игра начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Брайтон-энд-Хов». С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.

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