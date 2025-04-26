«Брайтон» — «Вест Хэм»: стартовые составы на матч Английской премьер-лиги

Дэнни Уэлбек Фото: globallookpress.com
«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Соломон Марч, Льюис Данк, Карлос Балеба, Первис Эступиньян, Джек Хиншелвуд, Ясин Аяри, Матс Виффер, Мэттью О'Райли, Симон Адингра, Данни Уэлбек.
«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Уан-Биссака, Константинос Мавропанос, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Палмиери Эмерсон, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Мохаммед Кудус.
Игра начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Брайтон-энд-Хов». С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.