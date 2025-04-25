Балахнин: С «Динамо» у «Зенита» будет один из самых сложных матчей

Футбольный экспертподелился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между

«Многие эксперты, глядя на календарь матчей "Зенита", называли игру с "Динамо" ключевой? Последние туры все ключевые. Но с "Динамо" у "Зенита" будет один из самых сложных матчей. Москвичи будут хорошо мотивированы. Другое дело, что команда Лички сейчас выглядит объективно не очень хорошо. Она подвержена спадам, ее бросает туда — сюда.

Не сказал бы, что сейчас это соперник, которого нельзя обыграть. Но в любом случае это достойная команда, от которой можно ждать любого результата. Но мне кажется, что гости с этим справятся. Иными словами, потеря очков питерцами меня удивит? Если кратко, то да.

Почему "Зенит" в последние годы сложно играет с "Динамо"? Просто так получалось. Ну и вина "Зенита" здесь есть, потому что он выходил расслабленным на эти матчи. Ему не так нужны были очки, поэтому не было должной концентрации», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится завтра, 26-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.