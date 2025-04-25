2-й таймПСЖ — НиццаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезире ДуэПСЖ — «Ницца». Онлайн
    Все новости спорта

    Балахнин: С «Динамо» у «Зенита» будет один из самых сложных матчей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит
    Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Многие эксперты, глядя на календарь матчей "Зенита", называли игру с "Динамо" ключевой? Последние туры все ключевые. Но с "Динамо" у "Зенита" будет один из самых сложных матчей. Москвичи будут хорошо мотивированы. Другое дело, что команда Лички сейчас выглядит объективно не очень хорошо. Она подвержена спадам, ее бросает туда — сюда.

    Не сказал бы, что сейчас это соперник, которого нельзя обыграть. Но в любом случае это достойная команда, от которой можно ждать любого результата. Но мне кажется, что гости с этим справятся. Иными словами, потеря очков питерцами меня удивит? Если кратко, то да.

    Почему "Зенит" в последние годы сложно играет с "Динамо"? Просто так получалось. Ну и вина "Зенита" здесь есть, потому что он выходил расслабленным на эти матчи. Ему не так нужны были очки, поэтому не было должной концентрации», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

  • 26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
  • Прогнозы экспертов на центральные поединки 26-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится завтра, 26-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Позволит ли ПСЖ подняться в зону ЛЧ «Ницце»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры