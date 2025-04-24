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    «Черноморец» ведет переговоры с РФС и РПЛ о домашней арене

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    «Черноморец» из Новороссийска ведёт переговоры с руководством РФС, РПЛ и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

    Футбольный клуб «Черноморец»
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    Футбольный клуб «Черноморец»

    Сейчас клуб занимает третье место в Первой лиге и сохраняет реальные шансы на повышение в классе. Однако процедура лицензирования осложнена отсутствием подходящей арены. Домашняя арена — стадион «Центральный» не соответствует требованиям для проведения матчей элитного дивизиона.

    «Информируем болельщиков, что ФК Черноморец находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, российской премьер-лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ», — говорится в заявлении клуба из Новороссийска.

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    «Черноморец» занимает после 29 туров третью строчку в Первой лиге, набрав 51 балл. Следующий матч команда проведёт 26 апреля против «Сокола» в Саратове.

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