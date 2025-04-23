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    Серия А. «Наполи» догнал «Интер» в битве за скудетто

    Итоги 33-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Монца» — «Наполи»
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    «Монца» — «Наполи»
    Болельщики «Наполи» могут ликовать, их команда догнала «Интер» в битве за титул чемпиона Италии. До окончания сезона неаполитанскому и миланскому клубам осталось сыграть по пять матчей.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего две перестановки произошли в итальянской Серии А по итогам матчей 33 тура. «Комо» поднялся на 12 место, опередив «Дженоа».

    Календарь и таблица Серии А

    Местами поменялись «Парма» и «Кальяри», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.

    Битва за скудетто

    Разворачивается жаркая битва за титул чемпиона Италии: «Интер» упустил преимущество над своими конкурентами, проиграв в минувшем туре «Болонье» (0:1).

    «Болонья» — «Интер»
    globallookpress.com

    Таким подарком от миланского клуба сполна воспользовались футболисты «Наполи», которые выиграли у «Монцы» (1:0). Победный гол в составе неаполитанцев на 72-й минуте забил Скотт Мактоминей.

    Таким образом «Интер» и «Наполи» набрали по 71 баллу.

    Зона еврокубков

    На 7 очков от лидеров отстала «Аталанта», которая уверенно занимает 3 место в итальянском
    первенстве. «Королева провинциалов» с минимальным счетом переиграла «Милан» (1:0).

    В итоге «Аталанта» набрала 64 очка, у «Милана» остался 51 набранный пункт и 9 место в Серии А. В лигочемпионскую четвёрку входит «Болонья», которая переиграла «Интер» и набрала 60 очков.

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    • На пятой строчке, эта позиция даёт право сыграть в Лиге Европы, идет «Ювентус». Туринский клуб проиграл в 33 туре «Парме» (0:1), у «Юве» в активе 59 баллов. Столько же пунктов у «Лацио», которая расположилась на 6 месте чемпионата. Римский клуб на выезде выиграл у «Дженоа» (2:0).

    Вне еврокубковой зоны находятся «Рома» и «Фиорентина», которые набрал по три очка и подтянусь к группе лидеров.

    «Кальяри» — «Фиорентина»
    globallookpress.com

    «Рома» обыграла «Верону» (1:0) и набрала 57 очков (7 место), а «Фиорентина» оказалась сильнее «Кальяри» (2:1) и аккумулировала 56 пунктов (8 место).

    Зона вылета

    Замыкают турнирную таблицу итальянского первенства «Венеция» (18 место и 25 место), «Эмполи» (19 место и 25 очков) и «Монца» (20 место и 15 очков).

    Тур № 34

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 25 по 28 апреля.

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    В пятницу, 25 апреля, «Аталанта» сыграет дома против «Лечче».

    В воскресенье, 27 апреля лидер «Интер» сразится с «Ромой», а «Наполи» сыграет против «Торино».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Завершит программу игрового дня игра «Лацио» и «Пармы», их встреча запланирована на понедельник, 28 апреля.

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