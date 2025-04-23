Серия А. «Наполи» догнал «Интер» в битве за скудетто

Изменения в турнирной таблице
Всего две перестановки произошли в итальянской Серии А по итогам матчей 33 тура. «Комо» поднялся на 12 место, опередив «Дженоа».
Местами поменялись «Парма» и «Кальяри», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.
Битва за скудетто
Разворачивается жаркая битва за титул чемпиона Италии: «Интер» упустил преимущество над своими конкурентами, проиграв в минувшем туре «Болонье» (0:1).
Таким подарком от миланского клуба сполна воспользовались футболисты «Наполи», которые выиграли у «Монцы» (1:0). Победный гол в составе неаполитанцев на 72-й минуте забил Скотт Мактоминей.
Таким образом «Интер» и «Наполи» набрали по 71 баллу.
Зона еврокубков
На 7 очков от лидеров отстала «Аталанта», которая уверенно занимает 3 место в итальянском
первенстве. «Королева провинциалов» с минимальным счетом переиграла «Милан» (1:0).
В итоге «Аталанта» набрала 64 очка, у «Милана» остался 51 набранный пункт и 9 место в Серии А. В лигочемпионскую четвёрку входит «Болонья», которая переиграла «Интер» и набрала 60 очков.
На пятой строчке, эта позиция даёт право сыграть в Лиге Европы, идет «Ювентус». Туринский клуб проиграл в 33 туре «Парме» (0:1), у «Юве» в активе 59 баллов. Столько же пунктов у «Лацио», которая расположилась на 6 месте чемпионата. Римский клуб на выезде выиграл у «Дженоа» (2:0).
Вне еврокубковой зоны находятся «Рома» и «Фиорентина», которые набрал по три очка и подтянусь к группе лидеров.
«Рома» обыграла «Верону» (1:0) и набрала 57 очков (7 место), а «Фиорентина» оказалась сильнее «Кальяри» (2:1) и аккумулировала 56 пунктов (8 место).
Зона вылета
Замыкают турнирную таблицу итальянского первенства «Венеция» (18 место и 25 место), «Эмполи» (19 место и 25 очков) и «Монца» (20 место и 15 очков).
Тур № 34
Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 25 по 28 апреля.
В пятницу, 25 апреля, «Аталанта» сыграет дома против «Лечче».
В воскресенье, 27 апреля лидер «Интер» сразится с «Ромой», а «Наполи» сыграет против «Торино».
Завершит программу игрового дня игра «Лацио» и «Пармы», их встреча запланирована на понедельник, 28 апреля.