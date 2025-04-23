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    Головин: Мечтаю создать команду в Сибири

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    Полузащитник французского «Монако» Александр Головин поделился своей футбольной мечтой.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда я был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел!

    Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ. Можно сказать, моя мечта — создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но мне хочется», — сказал Головин «Чемпионату».

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    В «Монако» Головин играет с 2018 года, перейдя из ЦСКА. Всего за монегасков он провел 232 матча, забил в них 34 мяча и сделал 40 ассистов. Сейчас его рыночная цена составляет € 25 млн.

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