Сборная России приглашена на турнир с участием стран центральной Азии

Сборную России пригласили на турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии.

В эту ассоциацию входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдет в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.

Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В сентябре 2025 года ФАЦА готовится провести второй в своей истории Кубок наций.