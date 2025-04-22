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    Сборная России приглашена на турнир с участием стран центральной Азии

    Футбол Сборная России Футбол России ЦАФА
    Сборную России пригласили на турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
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    Тренер сборной России Валерий Карпин

    В эту ассоциацию входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

    «Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдет в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.

    Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    В сентябре 2025 года ФАЦА готовится провести второй в своей истории Кубок наций.

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