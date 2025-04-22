Кононов: Борьба за выход в РПЛ еще впереди

Главный тренер московского «Торпедо»подвел итоги матча 29-го тура Первой лиги с «Уралом» (1:1), посетовал на низкую реализацию и добавил, что пока еще ничего не решено в борьбе за выход в РПЛ.

«У нас низкая реализация моментов? Нам тоже казалось, что ребята забьют и не раз. Хотя у вратаря "Урала" также есть команда, за которую он выступает, и он, естественно, не хочет пропускать. Это достаточно квалифицированный вратарь.

Жаль, что мы не забили. Чтобы тренировать выходы один на один… конечно, мы отрабатываем опасные моменты, позиции игроков, учим, где нужно реализовывать, а где отдавать передачу. Думаю, игрок переживает не меньше, чем все мы.

Я не думаю, что эта ничья стала поражением для "Урала" или для нас. Как я уже сказал, все еще впереди. "Урал" играет с "Балтикой", и мы также встретимся и с "Балтикой", и с "Сочи". Все клубы, претендующие на выход в РПЛ или на стыковые матчи, играют между собой. Самое важное — побеждать, набирать очки в этих играх, — сказал Кононов

сайту автозаводцев.

Календарь и таблица ФНЛ

В 29-м туре Первой лиги "Торпедо" дома не смогло обыграть прямого конкурента "Урал" (1:1). Сейчас московский клуб идет вторым с 52 очками. На очко отстает "Черноморец".