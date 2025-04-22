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    Игонин: Иностранные футболисты «Зенита» сильнее российских

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    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением по поводу критики в адрес «сине-бело-голубых» из-за отсутствия воспитанников в стартовом составе.

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    «"Зенит" критикуют, потому что это команда номер один в России на сегодняшний день. Большие клубы, такие как "Краснодар" и "Зенит", могут не просто играть, а выигрывать чемпионат. Понятно, почему к ним столько вопросов. Если говорить про общую систему, это один вопрос. Но если говорить про чемпионскую гонку сейчас, на основании статистики приходится разбираться, кто использует больше россиян, а кто — меньше.

    Недавно вышла статистика, что российские футболисты "Краснодара" забили меньше всего голов в этом сезоне. Конечно, нам бы хотелось больше видеть своих игроков. Но, объективно, иностранные футболисты "Зенита" сильнее российских. Это легко определить, посмотрев кубковый матч питерской команды и игру чемпионата», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» сейчас занимает 2-е место в РПЛ после 25-ти туров с 53 очками. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» — у «быков» 55 баллов за 5 туров до окончания сезона.

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