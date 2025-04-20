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    «Сочи» уверенно обыграл «Аланию» в матче Первой Лиге

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    В 29-м туре Первой лиги «Сочи» на своем поле уверенно обыграл «Аланию» со счетом 4:0 и продолжил борьбу за прямое возвращение в РПЛ.

    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено
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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено

    Сочинцы с первых минут завладели инициативой и полностью контролировали ход встречи. Счёт был открыт на 32-й минуте — французский защитник Набиль Аберден замкнул подачу с фланга и отправил мяч в ворота гостей.

    Во втором тайме преимущество хозяев стало только ощутимее: на 60-й минуте Артём Макарчук удвоил результата.

    На 67-й минуте «Алания» осталась вдесятером — защитник Макар Чирков получил прямую красную карточку. Спустя пять минут Максим Кайнов довёл счёт до крупного, забив третий мяч.

    Точку в матче уже в компенсированное время поставил Павел Мелёшин, оформив четвёртый гол «Сочи».

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Алания 4:0
    Голы: 1:0 Aberdin N. (32'), 2:0 Артём Макарчук (60'), 3:0 Максим Кайнов (71'), 4:0 Павел Мелёшин (90+4') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 72'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N. (Олег Кожемякин, 72'), Артём Макарчук, Кирилл Кравцов (Максим Кайнов, 54'), Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин (Роман Пасевич, 68'), Владимир Писарский (Павел Мелёшин, 68'), Руслан Барт Алания: Георгий Натабашвили, Макар Чирков, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов, Kazantsev D., Алан Хугаев (Dzestelov M., 78'), Виктор Нафиков (Руслан Дауров, 73'), Kozyrev A. (Dudaev I., 78'), Gogniev S. (Таймураз Тобоев, 61'), Zakirov A. M., Chertkoev D. (Tavzarashvili L., 73') Предупреждение: Кирилл Кравцов (37')

    Победа позволила «Сочи» набрать 50 очков и подняться на четвёртое место в таблице, сохраняя реальные шансы на прямое повышение в классе.

    «Алания» с 23 очками занимает 16-ю строчку и остаётся в зоне вылета, отставая от спасительного места на три балла.

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