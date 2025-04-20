Симеоне прокомментировал поражение от «Лас-Пальмаса»

Наставник мадридского «Атлетико»высказался после неудачной игры своей команды в матче 32-го тура испанской Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (0:1).

«Если бы у нас был хоть какой-то шанс на победу в чемпионате, мы должны были бы показывать идеальные результаты. Мы этого не сделали. Первый тайм был довольно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме», — сказал тренер «матрасников» после игры.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» (63) сейчас на третьей строчке в таблице чемпионата Испании и уже отстает на три очка от идущего вторым «Реала» (66).