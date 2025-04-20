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    «Родина» выиграла у «Уфы»

    «Родина» — «Уфа»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 29-го тура Первой лиги России «Родина» переиграла «Уфу» со счетом 2:0.

    «Родина»
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    «Родина»

    Автором дубля в этой игре смог отметиться Артем Максименко, который и принес победу своей команде.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Уфа 2:0
    Голы: 1:0 Александр Максименко (29'), 2:0 Александр Максименко (57') Родина: Александр Корякин, Александр Максименко (Астемир Гордюшенко, 78'), Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Артем Концевой (Аршак Корян, 46'), Руслан Фищенко, Barisic M. (Иван Тимошенко, 67'), Йорди Рейна (Даниэль Мишкич, 78'), Gueye P. (Abdusalamov M., 73') Уфа: Олег Баклов, Александр Перченок (Данил Ахатов, 69'), Денис Кутин, Александр Теняев (Вадим Карпов, 43'), Даниил Корнюшин, Артём Гуренко (Шамиль Исаев, 69'), Арсен Адамов (Илья Черняк, 61'), Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили (Дмитрий Стоцкий, 46'), Мигран Агеян, Владислав Ложкин

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Родины» теперь 41 очко и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Уфы» 26 баллов и 15-я строчка.

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