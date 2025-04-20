«Дортмунд» сумел удержать победу в матче против «Мёнхенгладбаха»

На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде прошёл один из центральных матчей 30-го тура Бундеслиги —принимала

Гости первыми открыли счёт — на 24-й минуте отличился Ко Итакура, воспользовавшись неудачной игрой обороны дортмундцев.

Однако уже к концу первого тайма хозяева перехватили инициативу: на 41-й минуте Серу Гирасси сравнял счёт после передачи Паскаля Гросса, а спустя три минуты Феликс Нмеча вывел «Боруссию Дортмунд» вперёд, замкнув прострел Карима Адейеми.

Компенсированное время первого тайма Свен Свенссон сделал счёт 3:1, реализовав быструю атаку. Во втором тайме гости попытались вернуться в игру и на 56-й минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, сократив отставание до минимума.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Боруссия М 3:2 Голы: 0:1 Kou Itakura (24'), 1:1 Серу Гирасси (41'), 2:1 Феликс Нмеча (44'), 3:1 Даниэль Свенссон (45 + 5'), 3:2 Кевин Штёгер (пенальти) (56') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Эмре Джан, 73'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту (Юлиан Рюэрсон, 61'), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Салих Озкан, 73'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 73'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека, 35'), Серу Гирасси Боруссия М: Йонас Омлин, Лукас Улльрих (Лука Нец, 70'), Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 70'), Кевин Штёгер, Юлиан Вайгль (Флориан Нойхаус, 83'), Рокко Райтц (Сио Фукуда, 83'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа, Томаш Чванчара (Робин Хак, 70'), Kou Itakura Предупреждения: Джозеф Скалли (4'), Кевин Штёгер (56')

Победа позволила «Боруссии Дортмунд» набрать 45 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. «Боруссия Мёнхенгладбах» с 44 очками опустилась на девятую строчку.