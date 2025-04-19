«Нефтехимик» и КАМАЗ поделили очки в матче Первой лиги

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 29-го тура российской Первой лиги.

За весь матч нижнекамцы совершили 2 фола и подал 3 угловых. КАМАЗ трижды угрожал воротам соперника и получил 3 предупреждения.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — КамАЗ 0:0 Голы: 0:1 (12'), 0:2 (26'), 0:3 (31') Нефтехимик: Александр Кахидзе, Марат Ситдиков, Максим Ширяев, Богдан Зорин, Артём Голубев, Константин Шильцов (Алексей Никитин, 19'), Нури Абдоков, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Лайкин, Ражаб Магомедов (Саид Алиев, 71') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин (Валерий Почивалин, 83'), Дмитрий Тананеев, Артём Суханов (Роман Мануйлов, 78'), Даниэль Мишкич (Burko M., 78'), Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Дмитрий Стародуб, 68'), Илья Жигулёв (Роман Защепкин, 83'), Руслан Апеков, Давид Караев, Motorin D. N.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе. КАМАЗ — на 13-й строчке (33).