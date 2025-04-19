Матч 25-го тура российской Премьер-лигисостоится 20 апреля в 19:30 по мск. Место встречи команд — Москва, стадион «ВЕБ Арена».

ЦСКА демонстрирует лучшую форму в последнее время. Клуб выиграл 5 последних поединков. «Армейцы» обыграли «Оренбург», а до этого выиграли в дерби с «Динамо».

«Крылья» не уступают уже 3 тура, имея две победы и ничью в это серии. Самарцы обыграли «Химки» и разгромили «Локо», а также сыграли вничью с «Рубином».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз от аналитиков с коэффициентом 2.00.

вышел прогноз от аналитиков с коэффициентом 2.00. Букмекеры считают ЦСКА фаворитом. Коэффициенты на победу составляют 1.71 и 5.20 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 3.75.

ИИ оценил статистику команд и поставил на минимальную победу ЦСКА 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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