ЦСКА демонстрирует лучшую форму в последнее время. Клуб выиграл 5 последних поединков. «Армейцы» обыграли «Оренбург», а до этого выиграли в дерби с «Динамо».
«Крылья» не уступают уже 3 тура, имея две победы и ничью в это серии. Самарцы обыграли «Химки» и разгромили «Локо», а также сыграли вничью с «Рубином».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз от аналитиков с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают ЦСКА фаворитом. Коэффициенты на победу составляют 1.71 и 5.20 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 3.75.
- ИИ оценил статистику команд и поставил на минимальную победу ЦСКА 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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