Викарио: Полуфинал Лиги Европы — большое достижение для «Тоттенхэма»

Вратарь «Тоттенхэма»прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом» (1:0). Голкипер рад, что лондонский клуб пробился в полуфинал ЛЕ.

«Каждый должен гордиться друг другом. Мы чувствовали себя большой семьёй, большим коллективом, мы должны наслаждаться этим. Полуфинал еврокубкового турнира — большое достижение, но работа ещё не закончена. Впереди два новых матча.

Нас ждёт захватывающий полуфинал. Будет тяжело, но мы готовы сражаться», — приводит слова Викарио официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» сразится с норвежским «Буде-Глимтом».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».