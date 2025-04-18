Викарио: Полуфинал Лиги Европы — большое достижение для «Тоттенхэма»

Гульельмо Викарио Фото: globallookpress.com
«Каждый должен гордиться друг другом. Мы чувствовали себя большой семьёй, большим коллективом, мы должны наслаждаться этим. Полуфинал еврокубкового турнира — большое достижение, но работа ещё не закончена. Впереди два новых матча.
Нас ждёт захватывающий полуфинал. Будет тяжело, но мы готовы сражаться», — приводит слова Викарио официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» сразится с норвежским «Буде-Глимтом».
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».