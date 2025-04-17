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    Серу ГирассиЛига чемпионов: хет-трик Гирасси, несостоявшийся камбек «Астон Виллы» и угловые «Интера»
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    УЕФА составил команду недели ЛЧ

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    Официальный сайт УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей четвертьфинала в Лиге чемпионов.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

    Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивер («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

    Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Грос («Боруссия»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон Макгинн («Астон Вилла»).

    Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В полуфинале нынешнего турнира сыграют следующие пары: «Арсенал» — «ПСЖ» и «Барселона» — «Интер». Первые матчи состоятся 29 апреля. Прошлогодний победитель ЛЧ мадридский «Реал» вылетел на стадии четвертьфинала.

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