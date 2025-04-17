УЕФА составил команду недели ЛЧ

Официальный сайт УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей четвертьфинала в Лиге чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивер («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Грос («Боруссия»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон Макгинн («Астон Вилла»).

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В полуфинале нынешнего турнира сыграют следующие пары: «Арсенал» — «ПСЖ» и «Барселона» — «Интер». Первые матчи состоятся 29 апреля. Прошлогодний победитель ЛЧ мадридский «Реал» вылетел на стадии четвертьфинала.