Нападающий «Локомотива»: Победить в Кубке России — сейчас основная задача

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче Кубка России Пути регионов против(2:1).

Напомним, что Воробьев отличился голом на 44-й минуте.

«Очень ужасно начали матч. 40 минут были просто не мы, ничего не получалось, но в конце (первого тайма) получилось удачно реализовать два момента. Во втором тайме играли получше, имели достаточно моментов, у меня было два выхода один на один, нужно было забивать. Бил на исполнение, но техника подвела. Хорошо, что соперник не наказал.

Если не получается ногами, нужно использовать сильные стороны. Нужно отталкиваться не от первого тайма, а от второго. У нас было хорошее движение. Победить в Кубке России — сейчас основная задача», — сказал Воробьев «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» пробился в следующий этап Кубка России Пути регионов, а «Ахмат» завершил свое выступление на турнире.