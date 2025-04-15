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    Тедеско отказался вернуться в «Шальке»

    Футбол Футбол Германии Шальке 04 Сборная Бельгии
    Доменико Тедеско отверг предложение немецкого «Шальке» стать главным тренером, сообщает Sport Bild.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Именитый в недавнем клуб сейчас переживает не лучшие времена и выступает во Второй Бундеслиге. Причиной отказа Тедеско стало нежелание работать на этом уровне.

    Теперь «Шальке» пытается заполучить испанца Рауля, тренирующего вторую команду «Реала» — «Кастилью», а в качестве футболиста блиставшего несколько сезонов в клубе из Гельзенкирхена.

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    Напомним, что Тедеско работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год, затем были московский «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборная Бельгии, которую он покинул в январе 2025 года.

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