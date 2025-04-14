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    Канчельскис: Я полтора месяца назад сказал, что ЦСКА будет бороться за призовые места

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Я полтора месяца назад сказал, что ЦСКА будет бороться за призовые места. Кто‑то посмеялся. Думаю, те, кто смеялся, теперь видят турнирную таблицу, что ЦСКА действительно будет бороться. Они каждый год ведут борьбу за призовые места. ЦСКА займет третье место, я думаю. Второе, наверное, сложновато будет, но посмотрим. Может, и будут бороться за второе. Третье они займут.

    Игра армейцев весной? Результат говорит сам за себя. Игра хорошая. Есть хорошая игра — есть хороший результат.

    После победы "Зенита" у "Спартака" остались шансы на чемпионство? Какое чемпионство? "Спартак" будет бороться за третье‑четвертое место. На бумаге "Спартак" всегда будет бороться за чемпионство. А в реальной жизни третье‑четвертое — это их место», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

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    • После 24-х туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

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