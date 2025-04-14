Лион вернулся в борьбу за Лигу чемпионов после победы над «Осером»

Перед важнейшей неделей — ответным четвертьфиналом Лиги Европы в Манчестере и дерби против «Сент-Этьена» — «Лион» уверенно взял три очка в Осере, победив 3:1. Это был не просто рабочий выезд — скорее, демонстрация того, как коллектив Паулу Фонсеки становится все более опасным. И теперь уже совершенно ясно: «Лион» возвращается в борьбу за зону Лиги чемпионов.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Лион 1:3 Голы: 0:1 Жорж Микаутадзе (пенальти) (54'), 0:2 Райан Шерки (62'), 1:2 Лассин Синайоко (77'), 1:3 Александр Ляказетт (84') Осер: Донован Леон, Синали Дьоманде, Жубал, Клеман Акпа (Тио Бэр, 66'), Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 71'), Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 71'), Ассан Диуссе, Кевин Дануа (Rudy Matondo, 82'), Гаэтан Перрен, Адо Онаиву (Флориан Ай, 66'), Лассин Синайоко Лион: Лукас Перри, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Саэль Кумбеди, Тьяго Альмада (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 86'), Неманья Матич (Таннер Тессманн, 85'), Корентин Толиссо, Александр Ляказетт, Жорж Микаутадзе (Николас Тальяфико, 90'), Райан Шерки (Жордан Верету, 85') Предупреждения: Синали Дьоманде (2'), Донован Леон (52'), Тьяго Альмада (58'), Rudy Matondo (88'), Дуйе Чалета-Цар (90')

Матч на «Аббе-Дешам» начался с мощного давления гостей. Особенно активен был Райан Шерки, который уже на 9-й минуте проверил бдительность Донована Леона. Но главное шоу развернулось в середине тайма, когда Александр Ляказетт, казалось, обязан был открывать счет: сначала его удар парировал вратарь, потом — штанга и спасение на линии от защитника. И вновь — момент, и вновь Леон в роли спасителя.

Осер — Лион afp.com

Тем временем хозяева не отсиживались в обороне. Лассин Синайоко и Онаиву пытались зацепиться за мяч и находить бреши в защите «Лиона», но Лукас Перри действовал надежно.

Скорость и контроль во второй половине

В перерыве Фонсека не стал ничего менять — и не прогадал. Уже на 53-й минуте грузинский нападающий Жорж Микаутадзе заработал пенальти, обострив после передачи Толиссо. И сам же спокойно реализовал удар — 0:1. Символично, что Ляказетт, штатный пенальтист, уступил право пробить партнеру: в «Лионе» сейчас играет команда, а не набор индивидуальностей.

Через 10 минут — еще один шедевр: снова Толиссо, теперь с тонкой передачей на Шерки. Тот сместился с фланга и изящно положил мяч в дальний угол — 0:2. Шестой гол и десятая результативная передача с момента прихода Фонсеки. Именно вокруг таких игроков выстраиваются настоящие проекты.

Райан Шерки afp.com

«Осер» не сдался. На 77-й минуте Синайоко наказал оборону «Лиона» за редкую нерасторопность и отквитал один мяч — 1:2. Но даже это не сбило гостей с ритма. И вскоре вновь вспыхнуло фирменное взаимодействие: Микаутадзе вырезал пас на Ляказетта, и тот точно пробил — 1:3. Даже несмотря на прежние промахи, капитан не выключился из игры и получил заслуженное вознаграждение.

Осер — Лион afp.com

Ставка Фонсеки сыграла

Ротация, о которой заявлял наставник перед матчем, сработала: без Мэйтленд-Найлса, Маты, Тальяфико и Верету «Лион» показал, пожалуй, одну из лучших игр под руководством Фонсеки. Толиссо дирижировал в центре поля, Шерки и Алмада создавали ширину, а связка Микаутадзе — Ляказетт вновь напомнила о себе.

«Лион» теперь — на четвертом месте, всего в одном очке от «Марселя» и двух от «Монако». За последние девять матчей — шесть побед, три ничьи. Вечером в Осере команда не только победила, но и показала стиль, зрелость и амбиции.

Календарь и таблица Лиги 1

Впереди у Фонсеки и его команды — матч на «Олд Траффорд». Но теперь понятно, что «Лион» едет туда не просто выжить — он едет сражаться. И полуфинал еврокубка совсем не кажется недостижимой целью.