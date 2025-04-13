Осинькин: У обеих команд была максимальная мотивация

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против(3:1).

«В конце сезона простых матчей не бывает, тем более у команд, которые близки к стыковым матчам. У обеих команд была максимальная мотивация. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме. Нужно было немного успокоиться. Могли первый тайм не проигрывать. После глупой ошибки собраться было не так легко. Мы выиграли, нам очень нужны были очки. Набрали три очка и идем дальше.

Что происходило в раздевалке после первого тайма? Первое, на что я обращал внимание: поле. Мы столько раз наступили на мяч, споткнулись. Не чувствовали поле, эти ошибки не позволили сыграть более качественно, хотя подходы и моменты были. Я попросил успокоиться, потом привыкли к полю. План на игру мы не меняли. Просто старались показать наш футбол, в который должны играть.

Рекорд Ивана Сергеева? Конечно, он очень важен. Этот рекорд побит на протяжении пары сезонов. Большая часть голов связана с созданием этой команды.

Очень важный рекорд для человека, который очень многое сделал для "Крыльев". У нас не все получалось, но Ваня набирает голы. Он очень важен в этом отрезке, но мог и забить побольше. Три раза VAR так нарисовал линию, что голы не были засчитаны. Не забил с пенальти. Он играл с повреждением, мы старались освободить его от черновой работы, которую он делает чуть ли не лучшим в лиге. Теперь надо идти дальше. Нам очень нужно набрать очки. Мне вдвойне приятно, потому что все голы были забиты при одном тренере», — передает слова Осинькина «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.