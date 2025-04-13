«Химки» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

В 24-м туре российской Премьер-лигипотерпели домашнее поражение от самарскихсо счетом 1:2.

Подмосковный клуб вышел вперед на 14-й минуте после гола Антона Заболотного с передачи Дани Фернандеса.

В начале второго тайма гости смогли отыграться после точного удара Кирилла Печенина.

Победу «Крыльям Советов» принес Иван Сергеев на 75-й минуте.

А уже в компенсированное время точку поставил Игорь Дмитриев.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Крылья Советов 1:2 Голы: 1:0 Антон Заболотный (14'), 1:1 Кирилл Печенин (54'), 1:2 Иван Сергеев (75') Химки: Никита Кокарев, Георгий Джикия, Александр Филин, Данил Степанов (Петар Голубович, 78'), Лукас Вера, Илья Берковский (Резиуан Мирзов, 65'), Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный, Fernandez D. (Ориньо, 78'), Mejia R. (Amian B., 65'), Corredera A. (Александр Руденко, 83') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Александр Солдатенков, Николай Рассказов (Владислав Шитов, 72'), Фернандо Костанца, Иван Олейников (Дмитрий Цыпченко, 89'), Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 72'), Антон Зиньковский (Игорь Дмитриев, 89'), Иван Сергеев (Амар Рахманович, '), Oroz D.

«Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице РПЛ с 26 очками. «Химки» опустились в зону стыков с 23 очками.