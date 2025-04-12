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    «Тюмень» добыла победу в матче с «Шинником»

    «Тюмень» — «Шинник»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги России «Тюмень» в родных стенах одолела «Шинник» со счетом 2:1.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    На точные удары Александра Коротаева и Давида Шавлохова гости ответили лишь голом Артема Малахова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Шинник 2:1
    Голы: 1:0 Александр Коротаев (пенальти) (16'), 2:0 Давид Шавлохов (53'), 2:1 Артем Малахов (88') Тюмень: Давид Шавлохов (Данил Карпов, 83'), Александр Сергеевич Безчаснюк, Максим Храмцов, Никита Печенкин, Станислав Поройков (Александр Бем, 73'), Александр Коротков, Максим Петров (Андрей Савинов, 73'), Иван Пяткин, Александр Коротаев, Dovgal A., Gulko I. (Денис Ткачук, 73') Шинник: Михаил Опарин, Седрик Гогуа, Бен Загре, Артур Черный (Андрюс Рукас, 84'), Артемий Косогоров, Джонатан Джон (Артем Малахов, 46'), Артём Голубев, Руслан Куль (Тимофей Шипунов, 46'), Данила Сухомлинов, Василий Алейников (Никита Мирошниченко, 68'), Захар Федоров (Ukomskiy A., 68') Предупреждения: Gulko I. (22'), Станислав Поройков (43')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Тюмени» стало 23 очка и 17-е место в турнирной таблице. В активе «Шинника» 32 балла и 12-я строчка.

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