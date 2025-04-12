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    «Пари НН» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо»

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    «Пари НН» и московское «Динамо» сыграют между собой в матче 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» находится в зоне стыковых матчах, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда из Нижнего Новгорода набрала 19 очков в 23-х матчах: 5 побед, 4 ничьи и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 18:43.

    У «Пари НН» серьезные проблемы — команда Виктора Гончаренко проиграла четыре тура подряд. Единственный гол за этот отрезок был забит в последнем матче с «Оренбургом» (1:2), а до этого нижегородцы трижды подряд уходили с поля без забитых мячей, уступив «Химкам» (0:2), «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

    «Динамо»

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    Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Марцела Лички одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, набрав 42 очка. Разница забитых и пропущенных мячей — 49:27.

    «Динамо» никак не найдет стабильность — за последние четыре тура две победы и два поражения. В последнем матче команда проиграла ЦСКА (1:3), до этого разгромила «Оренбург» (5:1), уступила «Локомотиву» (1:2) и уверенно обыграла «Динамо» Махачкала (4:0).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Динамо» одержало уверенную победу на своем поле со счетом 3:1.

    Всего в 10-ти очных встречах на счету москвичей 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» с коэффициентом 2.10.

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