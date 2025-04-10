«РБ Лейпциг» хочет назначить тренером Фабрегаса

Немецкийв качестве нового главного тренера рассматривает кандидатуру, который сейчас работает с итальянским «Комо».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 37-летний испанец сейчас является главным претендентом на пост наставника «быков».

Недавно из «РБ Лейпциг» был уволен Марко Розе, до конца сезона команду будет возглавлять Жолт Лев.

Помимо Фабрегаса руководство немецкого клуба рассматривает также кандидатуры Оливера Гласнера, Данни Реля и Роджера Шмидта.

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В настоящий момент «Комо» располагается на 13-м месте в Серии А. Фабрегас работает с клубом второй сезон и помог команде подняться из Серии В.