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    Компани: Мы по-прежнему полностью верим в свои шансы в Милане

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении от «Интера» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «У нас были моменты забить больше одного гола сегодня — два или три, а может, и больше. Я знаю, что играть против "Интера" на выезде тяжело, но я не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы.

    У меня не было ощущения, что мы не можем забить или что мы не представляем угрозы. Шансы были до самого конца, но результат не всегда бывает справедливым.

    Это только половина противостояния, ни одна команда не идет в раздевалку, проигрывая 1:2 после первого тайма, и не говорит в перерыве: "Все, сдаемся, поехали домой". Мы по-прежнему полностью верим в свои шансы в Милане», — цитирует Компани сайт УЕФА.

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    Ответная встреча команд состоится в следующую среду, 16 апреля.

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