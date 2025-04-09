Компани: Мы по-прежнему полностью верим в свои шансы в Милане

Главный тренервысказался о поражении отв первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас были моменты забить больше одного гола сегодня — два или три, а может, и больше. Я знаю, что играть против "Интера" на выезде тяжело, но я не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы.

У меня не было ощущения, что мы не можем забить или что мы не представляем угрозы. Шансы были до самого конца, но результат не всегда бывает справедливым.

Это только половина противостояния, ни одна команда не идет в раздевалку, проигрывая 1:2 после первого тайма, и не говорит в перерыве: "Все, сдаемся, поехали домой". Мы по-прежнему полностью верим в свои шансы в Милане», — цитирует Компани сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответная встреча команд состоится в следующую среду, 16 апреля.